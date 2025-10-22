Seguridad Privada Frustra Robo en Tienda Departamental en Irapuato, Guanajuato; Huyen Ladrones

Una intensa movilización en una conocida plaza comercial se originó después de que una pareja tratará de robar artículos de una tienda departamental en Irapuato, que al ser descubiertos por elementos de Seguridad privada, se dieron a la fuga.

Eran cerca de las 7 de la noche, cuando a los números de emergencia del 911, llegó el reporte de que un hombre y una mujer habían entrado a robar a una tienda departamental, ubicada en una plaza comercial de Irapuato.

De acuerdo a los primeros reportes, la pareja entró al establecimiento, aparentando ser dos clientes más, pero en cierto momento, aprovecharon un descuido de los empleados para comenzar a romper muestrarios donde había al parecer celulares.

De inmediato, el ruido de los cristales llamó la atención de los empleados, quienes fueron amenazados por la pareja de ladrones, lo que provocó que tanto los trabajadores como clientes guardaran una distancia.

Sin embargo, los supuestos ladrones no contaban con que en la plaza comercial había guardias de seguridad privada, quienes al recibir el reporte, de inmediato se dirigieron a la tienda para saber que es lo que estaba ocurriendo.

Sorprenden a pareja de ladrones y se dan a la fuga de la plaza comercial en Irapuato

Al llegar los guardias de seguridad, los ladrones se vieron sorprendidos, por lo que corrieron de la tienda departamental con la finalidad de no ser capturados, dejando una maleta, en la cual al parecer ya llevaban varios artículos.

Minutos más tarde, al lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes tomaron nota de lo ocurrido, implementando también un operativo en la zona, con la finalidad de dar con la pareja de ladrones, pero no se tuvo resultado positivo.

