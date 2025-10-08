Activan Alerta Amber para Buscar a la Menor Camila Guadalupe; Desapareció en León

Autoridades de la Fiscalía de Guanajuato, en conjunto con la Secretaría Ciudadana de León activaron la Alerta Amber para dar con el paradero de la menor de edad, Camila Guadalupe, quien fue vista por última vez el pasado 5 de octubre.

Los hechos ocurrieron cuando la menor de 13 años de edad, salió al parecer de su casa, pero conforme pasaron las horas, sus familiares comenzaron a preocuparse, por lo que le llamaron a su celular.

Te Podría Interesar: “No le Vayan a Robar”: Ladrón Grita antes de Llevarse 13 Mil Pesos de una Tienda en León

Al no tener una respuesta positiva, sus mismos familiares comenzaron a llamar a otros parientes, así como a amigos cercanos a Camila, con la finalidad de poder saber en donde se encontraba o alguna razón de la tardanza.

Las horas pasaron y tanto los papás como los familiares de Camila Guadalupe, no dudaron en llamar a los números de emergencia para informar que no tenían conocimiento alguno sobre el paradero de la joven.

Al levantar una denuncia sobre su desaparición, los familiares de Camila brindaron a las autoridades varios detalles sobre su vestimenta, así como características físicas de la menor de edad de 13 años.

Notifican los hechos a la Fiscalía de Guanajuato y activan Alerta Amber

Después de un par de horas, se informó que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, junto con las autoridades de León, activarían la Alerta Amber sobre Camila, donde se afirman que la menor usaba un pants color café al momento de salir de casa.

Ante ello, familiares como autoridades piden el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier dato que ayude a la ubicación de Camila Guadalupe, ya que se teme por su integridad.

Historias recomendadas:

NLD