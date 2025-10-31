Don Rufino Decora su Camión del Transporte Público en el Día de Muertos en León, Guanajuato

Desde hace seis años, viajar en el camión de Don Rufino en León, Guanajuato, no es un simple trayecto, es toda una experiencia. Ya que en cada fecha especial, como ahora el Día de Muertos, su unidad se llena de color, detalles y espíritu festivo, convirtiendo el transporte público en una tradición sobre ruedas.

Ahora, con papel picado, calaveritas y figuras alusivas al Día de Muertos, Don Rufino transforma su camión en un altar rodante que arranca sonrisas y despierta orgullo entre sus pasajeros.

Este conductor del transporte público asegura que lo hace por gusto y por amor a las tradiciones mexicanas, además de alegrar el trayecto de sus usuarios, quienes le reconocen su amor por conservar las tradiciones mexicanas.

Fíjese que desde los seis años no se me ha perdido nada. A veces objetos que se caen, la gente me dice, tenga, se le cayó esto. Pero hasta ahorita no tengo que quejarme, al contrario, me siento agradecidos con ellos por como me tratan. En esta ruta ya tengo 16 años y la gente me estima mucho, hay de todo”, comentó Don Rufino.

Cada año, en el Día de Muertos, él y su familia se encargan de planear la decoración, juntar los materiales y colocar cada detalle. Por lo que hoy en día, no falta quien le pida una foto o le agradezca por mantener vivas las costumbres, incluso en medio del tráfico.

Don Rufino decora su camión con detalles del Día de Muertos

Para Don Rufino, no se trata solo de manejar un camión, sino de que el recorrido de dos horas desde Timoteo Lozano a Echeveste y viceversa, sea agradable para sus usuarios hasta llegar a su parada.

Me siento contento, me gusta mi trabajo, porque como les dije el otro día, este no es un trabajo fácil, que mucha gente dicen que es un trabajo fácil”, destacó.

De esta manera, Don Rufino en los próximos días entregará dulces a los pequeños que se suban a su unidad y ha convertido esto en una tradición de años, lo cual los usuarios agradecen bastante.

