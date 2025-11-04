Video: Sheinbaum Sale Caminando de Palacio Nacional Hacia la SEP; Así Interactuó con la Gente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asombró hoy, 4 de noviembre de 2025, cuando salió caminando de Palacio Nacional hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP); aquí puedes ver el video del momento en que la mandataria interactuó con la gente que se encontró en el camino y hasta se tomó fotos.

Video del momento nen que Sheinbaum camina por calles del Centro CDMX

Este martes, Claudia Sheinbaum Pardo se dirigió sola y sin aparente seguridad hacia las instalaciones de la SEP, ubicadas en la calle República de Argentina 28, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizó la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.

Poco a poco, la gente se empezó a dar cuenta que la presidenta iba caminando sola y de pronto, varias personas se acercaron a saludarla.

Algunos ciudadanos le pidieron tomarse una fotografía, mientras que una pareja le solicitó que le enviara un saludo a sus hijos. La mandataria accedió y en un video, Sheinbaum les dijo que le echaran muchas ganas a la escuela y agregó:

Ya saben que las mujeres podemos ser lo que queramos ser.

Entre muestras de afecto de los ciudadanos, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a las instalaciones de la SEP, donde participó en el lanzamiento de la plataforma Saberes MX, en compañía del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas; y el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, entre otras autoridades de varias universidades más.



Mapa de la SEP, en el Centro Histórico de CDMX

