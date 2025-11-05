Sheinbaum Anuncia que tras Sufrir Acoso Buscará que Sea Delito Penal en Todo México

En la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció qué acciones tomarán contra el hombre que la acosó frente a varias personas.

Planteó que se buscará que el acoso sea un delito penal en todo el país, además, resaltó que se llevará a cabo una campaña que contemple a las mujeres mexicanas, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del respeto.

Le pedí a Citlali primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal sancionable y segundo, vamos a hacer una campaña relacionada con todas las mujeres mexicanas.

La mandataria relató que el hecho ocurrió mientras caminaba de Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuando un hombre en aparente estado de ebriedad se le acercó e invadió su espacio personal. Cuestionó que si esta situación le pasa a ella, entonces qué se espera para las mujeres, es por ello que decidió presentar una denuncia.

Momento del acoso contra la presidenta Sheinbaum quedó captado en video

El momento fue captado en video, luego se difundió en redes sociales y se viralizó. En el clip se puede ver cómo un hombre se le acerca mucho a la presidenta, como si en un primer momento quisiera darle un beso, y posteriormente la abraza.

La presidenta hizo énfasis en que su decisión de denunciar lo que sucedió busca visibilizar una problemática que afecta diariamente a mujeres y jóvenes en todo el país.

Sheinbaum afirma que no cambiará su seguridad

Sheinbaum Pardo destacó que no habrá ajustes a su esquema de seguridad y recalcó que no modificará su cercanía con la gente, que seguirá caminado entre las personas como lo ha hecho hasta ahora.

Reiteró que el acoso no debe normalizarse ni quedar impune, y que su gobierno trabajará para que todas las mujeres del país cuenten con protección legal uniforme ante este tipo de agresiones.

