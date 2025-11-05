Sin Paso Libre: Así Es la Nueva Forma de Entrar a CCH Sur

Por los hechos de violencia ocurridos en septiembre, el Colegio de Ciencias y Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM comenzará esta semana el proceso de credencialización digital, una medida que será obligatoria para ingresar al plantel una vez que se reanuden las clases presenciales. En N+ te contamos en qué consiste y cuándo deben tomarse la foto las y los estudiantes.

Lo anterior es parte de los acuerdos entre las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil con el objetivo de reforzar la seguridad, luego del asesinato del alumno Jesús Israel, hecho que generó diversas protestas y demandas de justicia.

Video: CCH Sur Celebra Asamblea para Regreso a Clases: ¿Cuál es la Demanda Principal?

Noticia relacionada: Marcha de la UNAM Hoy: Puntos Afectados por Protesta de Estudiantes del CCH.

Calendario para la toma de fotografía

De acuerdo con un comunicado que las autoridades educativas del CCH Sur compartieron por medio de redes sociales el calendario oficial para la toma de fotografías, con el fin de que les brinden la nueva credencial, este proceso comenzará a partir de hoy, 5 de noviembre de 2025.

La comunidad estudiantil de las generaciones 2023 y 2024 deberán acudir los días 5 y 6 de noviembre.

La generación 2025 debe ir el 7 y 10 de noviembre.

La y los estudiantes de nuevo ingreso tienen asignados los días 11 y 12 de noviembre.



Historias recomendadas:

FBPT

