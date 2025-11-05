Inicio Ciudad de México ¿Habrá Paro y Bloqueos de Transportistas Hoy en CDMX y Edomex? Esto Pasó con Fernando Galindo

¿Habrá Paro y Bloqueos de Transportistas Hoy en CDMX y Edomex? Esto Pasó con Fernando Galindo

Los transportistas del Edomex anunciaron un paro estatal y bloqueos, además, explicaron sus motivos; te contamos qué sucedió con su compañero Fernando Galindo

Un hombre sentado en una cama, tiene tapada la cara.

Fernando Galindo fue hallado con vida en Edomex. Foto: Cuartoscuro

Los transportistas anunciaron un paro estatal para hoy, 5 de noviembre de 2025, en caso de que las autoridades no cumplieran con su exigencia. En N+ contamos si este miércoles habrá bloqueos y qué pasó con su compañero Fernando Galindo

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana emitió un comunicado en el que convocaron a una mega marcha para el pasado 3 de noviembre, debido a que su compañero Fernando Galindo había sido reportado como desaparecido, en N+ te detallamos qué pasó: ¿Por qué Hay Bloqueos de Transportistas en CDMX y Edomex? Motivos de Mega Marcha Hoy.

Video: Bloqueo en Tultitlán Hoy: Transportistas Realizan Protesta para Denunciar Extorsiones en Edomex

Posteriormente, dieron a conocer que las autoridades tenían como plazo este miércoles 5 de noviembre para darles respuestas sobre Galindo, sin embargo, fue hallado con vida el pasado martes, por lo que hoy no habrá un paro de transportistas

Noticia relacionada: Localizan a Transportista del Estado de México Privado de la Libertad en Jilotepec.

¿Qué pasó con Fernando Galindo y por qué anunciaron un paro de transportistas?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por medio de sus redes sociales, dio a conocer que Fernando Galindo, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 30 de octubre, fue encontrado con vida.

Como resultado de actos de investigación fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud F.G.S., a quien privaron de la libertad el pasado 30 de octubre en el municipio de Jilotepec, Estado de México.

Previamente los transportistas que anunciaron un paro pidieron una mesa de diálogo y en caso de no encontrar a su compañero, tenían previsto cerrar vialidades este miércoles, pero cancelaron las movilizaciones porque las autoridades detuvieron a tres presuntos responsables de privar de la libertad a Fernando Galindo.

Así pasaron los hechos:

  • El 3 de noviembre los transportistas del Edomex llevaron a cabo una mega marcha en CDMX y Edomex para denunciar la desaparición de Fernando Galindo Salvador.
  • Cerraron varias vialidades principales durante varias horas.
  • La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México compartió que Fernando fue visto por última vez en el municipio de Jilotepec.
  • La AAARMAC detalló en un comunicado que en caso de que las autoridades no les dieran respuestas y si su compañero Galindo Salvador no aparecía, llevarían a cabo un paro de transportistas hoy.
  • El pasado 4 de noviembre, las autoridades locales dieron a conocer que encontraron con vida a Fernando Galindo y que detuvieron a tres hombres, entre ellos, Nery "N" alias "El Moto", encargado de "alinear" a los taxistas en el municipio de Jilotepec. 

 

