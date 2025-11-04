Localizan a Transportista del Estado de México Privado de la Libertad en Jilotepec
La fiscalía mexiquense informó que Fernando Galindo Salvador fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud. Por esta desaparición transportistas del Edomex realizaron protestas y bloqueos
La Fiscalía del Estado de México informó la noche de este martes que como resultado de actos de investigación, fue localizado el transportista Fernando Galindo Salvador.
Indicó que Galindo Salvador fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud.
El transportista fue privado de su libertad el pasado 30 de octubre en el municipio de Jilotepec, Estado de México.
Detenidos
En el marco de las acciones para su localización fueron detenidos tres sujetos, entre ellos Nery ‘N’ alias 'El Moto' identificado como integrante de un grupo criminal encargado de “alinear” a taxistas en Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, para lo cual privaba de la libertad a sus líderes.
Protestas por desaparición
Derivado de la desaparición de Fernando Galindo Salvador, varios transportistas del Estado de México, realizaron manifestaciones y bloqueos en vialidades de acceso a la Ciudad de México hace algunos días, para exigir a las autoridades su aparición.
Además de un alto a los delitos de extorsión y secuestro que sufren personas pertenecientes al gremio del autotransporte.
Con información de Fiscalía del Estado de México
LECQ