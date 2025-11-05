Marcha de la UNAM Hoy: Puntos Afectados por Protesta de Estudiantes del CCH

Este miércoles, 5 de noviembre de 2025, se prevé una marcha de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Te decimos cuáles serán los puntos afectados.

Se trata de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM que realizarán la marcha “¡Por Nuestros Derechos!”, para exigir:

La destitución de la directora del plantel Sur, tras el asesinato de un estudiante, ocurrido el pasado 22 de septiembre.

Así como por motivos de inseguridad y por la presunta falta de atención a casos de agresiones sexuales y violencia dentrodel plantel.

Puntos afectados por protesta de estudiantes del CCH Sur

Los estudiantes se reunirán a las 11:00 horas en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, ubicado en Blvd. Cataratas No. 3, Col. Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán.

Marcharán hacia el edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Otra protesta de estudiantes del CCH Vallejo

Este martes, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo realizarán nuna manifestación por los hechos ocurridos ayer, 4 de noviembre, en donde personal de vigilancia presuntamente agredió a un estudiante y a su madre.

Video: Vigilante de CCH Vallejo de la UNAM es Captado Empujando a Mujer en Muletas

La protesta iniciará a las 11:00 horas en el plantel Vallejo, ubicado en Av. de los 100 Metros y Av. Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero.

No se descarta que se unan en apoyo estudiantes de los diversos planteles del CCH, así como que realicen afectaciones en las vialidades como medida de protesta, se recomienda evitar la zona o buscar rutas alternas.

Con información de N+

