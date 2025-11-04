Un fatal accidente en la autopista México-Cuernavaca provocó luto por la muerte de una familia, entre ellos un niño; aquí te decimos qué pasó hoy, 4 de noviembre de 2025, en la carretera de cuota, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El trágico accidente ocurrió a la altura del kilómetro 37, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Por el choque, una camioneta, color gris, donde viajaba la familia, salió por completo de la autopista y quedó impactada en la zona de árboles.

Muere familia por accidente en la México-Cuernavaca

De acuerdo con los primeros reportes, dos autos chocaron en la Autopista México-Cuernavaca, por lo que murieron cuatro personas, todas integrantes de una familia, entre ellas un niño.

Además, otras tres personas resultaron heridas por el impacto entre los vehículos, a la altura del kilómetro 37.

Servicios de emergencia laboran en el kilómetro 37 de la autopista México-Cuernavaca luego de un accidente automovilístico donde murieron cuatro personas y otras tres resultaron lesionadas.



Al lugar del accidente llegaron elementos de rescate de Protección Civil de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como de la Guardia Nacional (GN), quienes resguardaron la zona.

En redes sociales, Capufe detalló que el choque fue por alcance entre los autos, por lo que fue necesaria la reducción de carriles.

Capufe agregó que por el choque y cierre de carriles, se registró carga vehicular; además, pidió a los automovilistas atender las indicaciones viales y conducir con precaución.

Autoridades realizan cortes a la circulación por el accidente en la México-Cuernavaca. Foto: N+.

