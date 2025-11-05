Dan de Alta a 'Cereza' y 'Cerecito', Perrita y su Cachorro Milagro de la Explosión de Iztapalapa

Reaparecieron "Cereza” y "Cerecito", canina y su cachorro que han luchado desde hace 56 días por vivir tras la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

A través de la cuenta de Facebook Huellitas, amor sin fronteras "Ana Silvia Diaz F.", se compartió un breve video de 30 segundos donde ambos perritos lucen ropa abrigadora alusiva al Día de Muertos.

"Cereza" y "Cerecito" logran el milagro

Destaca el estado de salud de recuperación de “Cereza”, quien se aprecia con buen ánimo de movilidad para alimentarse y jugar con “Cerecito”, su cachorro.

"Cereza" y la cesárea para salvar a sus bebés

Después de la tragedia del 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa de gas volcó en una curva en la México-Puebla en el Puente de la Concordia, el caso de “Cereza”, una pequeña perrita, ha sido considerado como un milagro por los usuarios de redes sociales, quienes le han dado seguimiento a su salud.

El día del accidente ella estaba embarazada y sobrevivió a la explosión con graves quemaduras. Desde esa fecha ha recibido atención veterinaria por una organización animalista, quien da los pormenores del estado de salud de la perrita y su cachorro.

Llama la atención en el caso de "Cereza" que, al ser rescatada, se le practicó una cesárea para salvar a sus bebés; después, se sometió a una cirugía de reconstrucción por las quemaduras.

Sin embargo, de la camada solo sobrevivió un pequeño perrito que es “Cerecito”, cuyo pronóstico de sobrevivir fue reservado.

¿Qué se sabe del caso La Concordia?

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México ha informado que solo tres pacientes continúan hospitalizados. Las personas que recibieron el alta en las últimas semanas son García Corona Ubaldo, de 45 años, y Damián Molina Rodolfo, de 29 años. Ambos permanecían internados desde el momento del accidente.

Una menor de edad, identificada como Jazlyn Azuleth, se encuentra hospitalizada en Galveston, Texas, donde ha mostrado una recuperación importante y continúa con su tratamiento especializado.

El accidente dejó un saldo inicial de 49 personas hospitalizadas. Con las altas recientes, la cifra de pacientes que continúan internados se ha reducido significativamente. El incidente también cobró la vida de 32 personas, según reportó la autoridad de salud capitalina.

La atención médica ha sido coordinada por el sector salud a través de un trabajo interinstitucional que involucró al IMSS-Bienestar, Sedena y Pemex. Las autoridades indicaron que se han unido esfuerzos para garantizar atención médica oportuna y de calidad a todas las personas afectadas.

La Secretaría de Salud Pública reiteró su compromiso de seguir trabajando con sensibilidad, responsabilidad y coordinación para que todas las personas afectadas cuenten con la atención médica, psicológica y social que requieran hasta lograr su total recuperación.

