Trump Habla Sobre el Estado de la Economía en y Fronteras Más Fuertes en Estados Unidos

El presidente Donald Trump participó este 5 de noviembre de 2025 en el Foro Empresarial Estadounidense (American Business Forum) celebrado en Miami, Florida, donde presentó un balance sobre la situación económica y de seguridad fronteriza del país en el primer aniversario de su victoria electoral de 2024.

Durante su intervención ante líderes empresariales, Trump destacó que Estados Unidos cuenta actualmente con la economía más fuerte a nivel global. El mandatario vinculó este desempeño económico con otros aspectos de la seguridad nacional que considera fortalezas de su administración.

En su discurso, Trump enfatizó que el país también posee las fronteras más fuertes, junto con las capacidades militares más robustas y las relaciones internacionales más sólidas entre todas las naciones. El presidente presentó estos elementos como parte de un panorama integral de fortaleza nacional.

El evento en Miami sirvió como escenario para que Trump caracterizara el momento actual como la "Edad de Oro de Estados Unidos", una descripción que engloba los logros que atribuye a su administración en materia económica, de seguridad fronteriza y defensa nacional.

La participación del mandatario se produjo exactamente un año después de su victoria electoral del 5 de noviembre de 2024, cuando derrotó a Kamala Harris en los comicios presidenciales.

Historias recomendadas:

CT