Selección Mexicana Revela la Playera Para el Mundial 2026

Después de meses de rumores, filtraciones y expectativas, se presentó oficialmente la nueva camiseta de local de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. El Tri vuelve a su esencia con un verde profundo que despierta nostalgia y recuerda a la mítica indumentaria de Francia 1998, aquella que marcó a toda una generación. Pero esta vez, la historia se teje con una mirada al futuro: tecnología de vanguardia y un mensaje de unidad.

El jersey no solo busca destacar en la cancha, sino también contar una historia. Su diseño incorpora patrones inspirados en la riqueza visual mexicana, con detalles que aluden a la cultura y a los símbolos que identifican al país anfitrión del torneo. En la parte posterior del cuello, una inscripción resume su propósito: “SOMOS MÉXICO”, una declaración que trasciende lo deportivo.

Video: Presentan la Playera Oficial de la Selección Mexicana para el Mundial FIFA 2026

Más allá de su estética, la prenda está pensada para el rendimiento. Fabricada con tecnología Climacool+, ofrece ventilación avanzada y una textura ligera que promete comodidad incluso en los momentos más exigentes. El tejido de punto jacquard aporta flexibilidad y transpirabilidad, mientras que las tres franjas perforadas clásicas de adidas refuerzan su carácter contemporáneo.

La presentación no solo fue un lanzamiento de uniforme, sino una invitación a reconectar con la pasión por el fútbol mexicano. La marca alemana describió la nueva camiseta como “una celebración del país anfitrión y un homenaje al espíritu de su gente”, subrayando que cada línea y cada textura están pensadas para narrar algo más que un diseño: un sentimiento.

¿Cuándo usará la Selección Mexicana la nueva playera?

El estreno oficial será el próximo 15 de noviembre en Torreón, Coahuila, cuando México enfrente a Uruguay en un duelo amistoso. Será el primer vistazo en acción antes del debut mundialista el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte, donde el Tri abrirá el torneo en casa ante su afición.

Más que un uniforme, la nueva piel del Tri pretende convertirse en un símbolo de orgullo nacional. Una prenda que busca unir pasado y presente, recordando que el fútbol, al final, también se juega con el corazón.

