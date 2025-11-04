Entrenador de Futbol Muere en Pleno Partido de Primera División: ¿Qué Fue lo que Pasó?

El entrenador de futbol Mladen Zizovic murió poco después de hacer corajes y reclamar una falta al árbitro, durante el partido Mladost Lucani vs Radnicki 1923 de la Jornada 14 de la Primera División de la Liga de Serbia.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, el técnico Mladen Zizovic levanta los brazos para protestar por una decisión de silbante. Luego cruza unas palabras con el técnico rival y posteriormente se desplomó en el área técnica.

El club FK Radnicki 1923 informó más tarde que Zizovic, de 44 años de edad, falleció tras desvanecerse por un ataque al corazón:

Con el más profundo pesar informamos al público, a los aficionados y a los amigos del deporte que nuestro jefe del cuerpo técnico, Mladen Zizovic, falleció durante el partido entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani

Además, la directiva del club añadió que "el FC Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que compartieron el amor por el fútbol con él".

¿Qué la pasó a Mladen Zizovic en el partido Mladost Lucani vs Radnicki 1923?

Mladen Zizovic se desplomó en la zona técnica cuando se jugaba el minuto 21 del partido, por lo que fue atendido de inmediato y sacado en camilla. Luego de eso, el partido siguió su curso.

Desafortunadamente, poco después el encuentro fue suspendido por el árbitro central. Era el minuto 41 cuando se dio a conocer que un infarto acabó con la vida del entrenador Mladen Zizovic, por lo que varios jugadores se tiraron en el campo presas del llanto.



Zizovic, quien tuvo un breve paso por la selección de Bosnia y Herzegovina como futbolista, tenía poco tiempo como entrenador del FC Radnicki 1923. Fue presentado el 22 de octubre como nuevo estratega del equipo.

