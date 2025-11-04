Sentencian a Exagente de Griezmann a 6 Años de Cárcel, por Abusar de Futbolistas Menores de Edad

En Francia, el hombre que descubrió al futbolista Antoine Griezmann fue condenado a seis años de prisión por "abusos sexuales" y "corrupción de menores". La sentencia se dio a conocer este martes 4 de noviembre en un tribunal de Bayona.

Eric Olhats, de 62 años, fue denunciado por seis hombres. Todos ellos eran parte de las fuerzas básicas del club Aviron Bayonnais y en el momento de los hechos tenían menos de 15 años de edad.

Trascendió que los abusos contra jóvenes futbolistas por parte de Olhats ocurrieron en dos etapas: primero, entre 1997 y 2002; más adelante, entre el 2021 y 2022.

Durante la audiencia, que duró más de 13 horas, el cazatalentos Eric Olhats negó los hechos que se le imputan. Mientras que las víctimas señalaron que hubo caricias, contactos indebidos, mensajes de texto de índole sexual y proyecciones de películas pornográficas en su presencia. Todo ello cuando el acusado era su entrenador en el club Aviron Bayonnais.

¿Quién es Eric Olhats, el exagente de Antonio Griezmann sentenciado por abuso sexual?

Hay que señalar que Eric Olhats cobró notoriedad con el ascenso de Antoine Griezmann en el futbol mundial. El seleccionado de Francia y jugador del Atlético de Madrid fue entrevistado por las autoridades, pero negó que él haya sido víctima de algún comportamiento inapropiado.

Además de ser el descubridor de Griezmann, lo llevó a la Real Sociedad para que se probara. El futbolista francés se quedó y eligió a Olhats como su representante durante varios años. De ahí, el astro del futbol francés saltó al Atlético de Madrid y luego al Barcelona. Actualmente juega para los Colchoneros, equipo al que regresó en el 2021.

Eric Olhats, además de ser agente y mentor de Griezmann hasta el 2017, también se desempeñó como visor de equipos como la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. De hecho, a raíz del escándalo fue cesado de sus funciones por el conjunto colchonero.

Con información de N+

RGC

