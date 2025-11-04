PSG  vs Bayern Munich en Vivo Hoy: Así Va el Partido de Champions League 2025

En un duelo de punteros, el París Saint-Germain se midió este martes 4 de noviembre al Bayern Munich. El liderato general estaba en juego, así que se anticipaba un juego explosivo en el Parque de Los Príncipes.

El 1-0 llegó apenas a los 4 minutos, cuando el delantero colombiano Luis Díaz superó al portero Lucas Chevalier y a la zaga parisina con un disparo dentro del área grande. Así que el Bayern Múnich dio un golpe sobre la mesa muy temprano en el partido.

Noticia relacionada: Xolos Pone Precio a Gilberto Mora: ¿Cuántos Millones Quieren por Vender al Futbolista Mexicano?

Golpeado en el ánimo, el equipo parisino trató de reaccionar y tuvo varias aproximaciones, pero la falta de puntería ante el marco de Manuel Neur le pasó factura.

En el minuto 24 anotó el PSG, pero el tanto fue revisado por el árbitro en el VAR y procedió a anularlo por un claro fuera de lugar de Ousmane Dembele.

Minuto 25: Dembele tuvo que salir de cambio por molestias físicas, así que en su lugar entró Lee Kang-in.

Minuto 30: Se salvó el París SG del segundo tanto, porque el disparo de Serge Gnabry se estrelló en la base del poste.

Pero un minuto después, al 31’, Luis Díaz no perdonó y logró el 2-0 luego de aprovechar un titubeo de Marquinos para robarle la pelota y mandarla a las redes con un tiro raso y colocado.

Luego de 40 minutos estaba muy claro que el conjunto bávaro era mejor en la cancha y manejaba el ritmo de partido a su antojo. Aunque los parisinos no dejaban de atacar, parecía que era más factible el tercer tanto de los visitantes.

La buena noticia para el PSG fue que al minuto 40+7 fue expulsado el delantero Luis Díaz, su pesadilla hasta ese momento, por una falta temeraria sobre el lateral Hakimi. No parecía para tanto, pero el silbante fue llamado por el VAR y cambió la tarjeta amarilla por una roja.

Resultado PSG vs Bayern Munich en vivo hoy: Resumen del partido de Champions League 2025

Para la segunda mitad del encuentro, el PSG salió dispuesto a emparejar el marcador y adelantó líneas ante un Bayern diezmado que apostó por replegarse y jugar al contraataque.

Ni Barcola o Kvaratskhelia y mucho menos Vitinha encontraban el camino luego de 50 minutos de juego, así que el PSG tendría que ser más creativo o más audaz si quería conseguir un gol ante un Bayern muy bien plantado en dos bloques defensivos.

Minuto 60: Michael Olise escapó hasta el área del conjunto parisino y se quitó a un par de zagueros, pero en lugar de habilitar a Harry Kane optó por mandar un pésimo disparo que salió muy lejos de la portería defendida por Chevalier.

Minuto 65: La estrategia defensiva del Bayern Munich estaba dando resultados, ante un París SG que parecía escaso de imaginación. Así que el partido se volvió un tanto monótono, ante la desesperación de los aficionados locales.

Minuto 68: Vitinha se animó a pegarle a la pelota desde fuera del área y aunque su disparo llevaba potencia sólo sirvió para que el portero Manuel Neur se luciera con un buen lance para rechazarlo.

El partido PSG vs Bayern Munich corresponde a la Jornada 4 de la Champions League 2025. A continuación todo los partidos que se juegan este martes 4 de noviembre:

Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt

Slavia Praga 0-3 Arsenal

Atlético Madrid vs Union Saint-Gilloise a las 14:00 horas

Bodo Glimt vs Monaco a las 14:00 horas

Juventus vs Sporting de Lisboa a las 14:00 horas

Liverpool vs Real Madrid a las 14:00 horas

Olympiacos vs PSV Eindhoven a las 14:00 horas

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich a las 14:00 horas

Tottenham Hotspur vs F.C. Kobenhavn a las 14:00 horas

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC