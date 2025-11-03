Mueren Calcinadas 5 Personas Tras Quedar Atrapadas en Auto Tesla; Familiares Demandan a Empresa

La empresa automotriz Tesla Inc fue demandada por un accidente que mató a los cinco tripulantes de un Model S, quienes quedaron atrapados en un incendio que se propagó rápidamente cuando las puertas no se abrieron.

La demanda fue presentada el viernes pasado en Wisconsin por los hijos de Jeffrey Bauer, de 54 años, y Michelle Bauer, de 55, quienes murieron después de que su Tesla Model S chocara contra un árbol y se incendiara. Según la denuncia, ambos sobrevivieron al impacto inicial, pero quedaron atrapados dentro del vehículo debido a que las puertas no se abrieron, impidiéndoles escapar del fuego

Una vecina, que presenció el accidente, relató haber escuchado gritos provenientes del interior del automóvil mientras las llamas se propagaban rápidamente. Un informe de la oficina del sheriff indicó que la posición de los cuerpos en el asiento delantero sugiere que las víctimas intentaron desesperadamente salir del auto antes de morir.

La demanda sostiene que Tesla conocía los riesgos asociados a sus manijas retráctiles y al diseño de sus baterías, pero no tomó las medidas necesarias para corregir esos fallos. Los demandantes aseguran que el fabricante “sabía del peligro de incendio posterior a una colisión” y aun así no implementó soluciones de seguridad efectivas.

Noticia relacionada: Operativo ‘El Dorado’: Decomisan Narcosubmarino con Más de 1.7 Toneladas de Cocaína

Mueren tres estudiantes universitarios

En un caso separado, Tesla también fue demandada por los padres de Krysta Michelle Tsukahara, una joven de 19 años que murió junto a otros dos estudiantes universitarios cuando el Tesla Cybertruck en el que viajaban se estrelló contra un árbol en California. Según la denuncia, el vehículo se incendió y las puertas no pudieron abrirse, lo que provocó la muerte por inhalación de humo y quemaduras de las víctimas.

En el accidente también murieron Soren Dixon, de 19 años, y Jack Nelson, de 20, mientras que un cuarto ocupante, Jordan Miller, logró sobrevivir gracias a un testigo que rompió una ventana para sacarlo del auto en llamas.

Ambas demandas reavivan el debate sobre la seguridad de los vehículos eléctricos de Tesla, especialmente en torno al funcionamiento de sus puertas electrónicas y al comportamiento de sus baterías tras un impacto. Hasta el momento, la compañía no ha emitido una declaración pública sobre los casos.

Mujer Vuelca y Destroza su Tesla Cybertruck en la Toluca-Naucalpan y Vive para Contarlo

Historias recomendadas:

Con información de EFE/ Bloomberg

CLS