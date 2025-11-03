Operativo ‘El Dorado’: Decomisan Narcosubmarino con Más de 1.7 Toneladas de Cocaína

Autoridades de varios países decomisaron un narcosubmarino mediante el operativo ‘El Dorado’, cargado con 1.7 toneladas de cocaína; aquí te damos los detalles sobre el aseguramiento de la droga, en aguas del Atlántico.

La Policía Judicial y la Armada de Portugal, con la colaboración de Estados Unidos y Reino Unido, interceptaron un narcosubmarino que transportaba más de 1.7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica, en el Océano Atlántico.

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT