Operativo ‘El Dorado’: Decomisan Narcosubmarino con Más de 1.7 Toneladas de Cocaína
|
N+
-
El narcosubmarino fue interceptado en aguas del Atlántico; entérate aquí de los detalles del Operativo 'El Dorado'
COMPARTE:
Autoridades de varios países decomisaron un narcosubmarino mediante el operativo ‘El Dorado’, cargado con 1.7 toneladas de cocaína; aquí te damos los detalles sobre el aseguramiento de la droga, en aguas del Atlántico.
La Policía Judicial y la Armada de Portugal, con la colaboración de Estados Unidos y Reino Unido, interceptaron un narcosubmarino que transportaba más de 1.7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica, en el Océano Atlántico.
Información en desarrollo…
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- ¿También Sube el Pasaje de RTP? Esto Se Sabe Sobre Precio del Transporte Público
- Superluna de Noviembre 2025: Fecha Exacta para Ver la Penúltima Luna Llena de 2025 en México
- ¿Qué Va a Pasar en Noviembre 2025? Agendas de Fechas Importantes del Mes 11 del Año
Con información de N+.
RMT