Xolos Pone Precio a Gilberto Mora: ¿Cuántos Millones Quieren por Vender al Futbolista Mexicano?

El nombre de Gilberto Mora vuelve a estar en boca de todos, Y es que este lunes 3 de noviembre trascendió cuánto es lo que pretende ganar Xolos de Tijuana con la venta de la joya de su cantera. Esto es lo que sabemos sobre el costo del futbolista mexicano.

Según el cálculo del portal especializado Transfermarkt, en septiembre el valor de la carta de Gilberto Mora era de 4.5 millones de dólares en septiembre pasado. Sin embargo, como se esperaba, luego de su participación en el Mundial Sub-20 se ha revalorado.

Hay que destacar que la agente de Mora, la portuguesa Rafaela Pimenta, hizo una declaración muy peculiar que anticipó el costo de la perla mexicana:

Con 15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora

Esa aseveración coincide con lo que pretenden los Xolos de Tijuana, dueños de la carta del futbolista nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hace 17 años. Y es que según el periodista Alejandro de la Rosa, de TUDN, el club fronterizo no dejará ir a su joya por menos de 30 millones de dólares:

Me platicaba gente muy cercana al club, que Tijuana piensa en vender a Gil Mora en 30 millones dólares y, además, quedarse con un futuro porcentaje de su carta

Así que si el Manchester United, el Real Madrid o el Barcelona lo quieren, como se ha mencionado, tendrán que pagar esa cantidad. Parece mucho, pero no lo es tanto si se compara con los fichajes de otras joyas del futbol internacional.

Gilberto Mora: ¿Es mucho lo que se pagaría por el futbolista mexicano?

El club merengue ya pagó 51 millones de dólares por Vinicius Jr, concretamente al Flamengo de Brasil en el 2017; mientras que el año pasado el Chelsea soltó 37 millones al Palmeiras a cambio de Estevao; por Endrick, el Real Madrid desembolsó 40 millones en el 2023, más algunas variables que elevaron más el costo.

De concretarse la transacción por ese monto, Gilberto Mora estaría haciendo historia al convertirse en el fichaje más caro de un futbolista mexicano. Por ejemplo, el Chucky Lozano fue transferido al PSV Eindhoven a cambio de 27 millones de dólares.

Y en su momento, Edson Álvarez se fue al Ajax por 17 millones de dólares. Y Diego Lainez costó 15 millones al Betis español. Mientras que Santi Gimenes se fue al Feyenoord a cambio de 11 millones por el 90 por ciento de su carta. Lo mismo que pagó el Atlético de Madrid por la carta de Raúl Jiménez.

