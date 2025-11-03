Resultado Sassuolo vs Genoa Hoy: ¿Cómo Quedó Partido de la Jornada 10 de la Serie A 2025?

Un Genoa en crisis visitó al Sassuolo en el cierre de la Jornada 10 de la Serie A 2025. Horas después de despedir al entrenador Patrick Vieira, el equipo genovés visitó en calidad de víctima al conjunto verdinegro. Estos son los detalles del encuentro.

Los primeros minutos del partido Sassuolo vs Genoa fueron de estudio, con un cuadro visitante cauteloso que intentaba controlar los ataques del conunto local, que era alentado por sus aficionados en el MAPEI Stadium. Luego de un cuarto de hora, pasaron los nervios iniciales.

Fue al minuto 18 que cayó el 1-0, cuando Ruslan Malinovskyi mandó un zurdazo desde fuera del área, aprovechando un rechace en tiro de esquina, que se coló al ángulo. Golazo, de etiqueta.

Luego de ello, el equipo visitante pareció tomar el control y pudo anotar por segunda vez pero desaprovechó al menos tres oportunidades. Lo lamentaría más tarde.

En el minuto 45+1 llegó el 1-1. También en jugada a balón parado, en un tiro de esquina, el Sassuolo emparejó el marcador cuando Domenico Berardi llegó al segundo poste para chocar hacia las redes una pelota que fue peinada en el corazón del área chica.

Luego, en la segunda parte el juego se volvió ríspido, trabado en zonas intrascendentes, y hasta aburrido. Parecía que se repartirán los puntos. Pero el Genoa tenía la última palabra.

Cuando agonizaba el partido, el Genoa hizo el 2-1: Fue el defensa Leo Skiri Ostigard quien cabeceó el balón en un tiro libre indirecto y lo puso bajo el travesaño, para deprimir al equipo y la afición locales en el 90+2. Un duro castigo en los últimos minutos.

Con este resultado el Genoa llegó a 6 puntos y dejó el fondo de la tabla del futbol italiano, mientras que el Sassuolo se atoró en la décima posición, con 13 unidades.

Patrick Vieira dejó de ser entrenador del Genoa en la Serie A

El entrenador Patrick Vieira dejó su puesto como entrenador del Genoa el fin de semana, debido a los malos resultados, que tenían al equipo en el último lugar de la Serie A luego de 9 fechas.

Aunque el Genoa anunció que Vieira "ya no es el entrenador del primer equipo", el diario especializado Gazzetta dello Sport aseguró que fue él quien renunció.

Luego de ello, los auxiliares Roberto Murgita y Domenico Criscito fueron designados como entrenadores interinos para el partido de este lunes contra el Sassuolo.

Vieira, excampeón del mundo con Francia, llegó hace un año al Genoa para reemplazar a Alberto Gilardino cuando el Genoa estaba en peligro de descender. Puso manos a la obra y el equipo terminó en el décimo tercer puesto la temporada pasada, por lo que su contrato fue extendido por dos años más.

Pero esta temporada la gestión se descompuso gradualmente y el Genoa perdió seis de los primeros nueve partidos, por lo que el técnico Patrick Vieira decidió dar un paso al costado.

