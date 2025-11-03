Dodgers Parade 2025: Así Celebra Ciudad de Los Ángeles a los Campeones de la Serie Mundial

La ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos de América (EUA) celebra hoy, 3 de noviembre de 2025, a los campeones de la Serie Mundial, durante el desfile Dodgers Parade 2025.

Almost time for the World Series Parade presented by @Yaamava for the back-to-back champs! pic.twitter.com/YhvvZRLm82 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 3, 2025

Se trata de un bicampeonato histórico para los Dodgers, en el Clásico de Otoño de la MLB (Major League Baseball, en inglés) o Grandes Ligas de Béisbol.

Además, con esta victoria, los Dodgers amplían su legado en las Grandes Ligas con nueve títulos y una generación que encontró en la fortaleza mental su sello.

Cabe destacar que en el centro de la historia quedó el nombre de Clayton Kershaw, quien se despidió del beisbol profesional levantando un trofeo más. Un cierre perfecto para una leyenda que lo ganó todo y que deja su huella entre los inmortales del juego.

