México vs Corea del Sur Mundial Sub-17: ¿Cuándo y Dónde Ver el Debut de la Selección Mexicana?

México está listo para debutar en el Mundial Sub-17 que inició este lunes 3 de noviembre en Qatar. La Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur en la primera jornada del Grupo F, con la misión de debutar con un triunfo.

México está ubicado en el Grupo F del Mundial Sub-17 que se juega en Qatar. Ahí compite con Costa de Marfil, Corea del Sur y Suiza. A la siguiente ronda califican los dos primeros de cada sector, así como los mejores terceros lugares.

Aunque el equipo mexicano no llevó a este mundial a Gilberto Mora, que cumplía con el requisito de la edad, cuenta con un equipo competente en el que destacan jugadores como el goleador Máximo Reyes (del club Santos), Luis Mario Gamboa (Atlas), Iñigo Borgio (del Leganés español), Lucca Vuoso (Santos) y Aldo Patricio de Nigris (Monterrey).

Gilberto Mora tuvo que elegir entre jugar el Mundial Sub-20, que ya se realizó en Chile hace unas semanas, o en el Mundial Sub-17 porque su equipo no estaba dispuesto a prestarlo para ambas competencias. Además, los Xolos lo necesitan para la Liguilla del futbol mexicano. No hay que olvidar que Mora, a sus 17 años cumplidos en octubre, es pieza clave del primer equipo.

México vs Corea del Sur Mundial Sub-17: ¿Cuándo y Dónde Ver Debut de la Selección Mexicana?

El partido México vs Corea del Sur del Mundial Sub-17 se llevará a cabo este martes 4 de noviembre en el Aspire Zone de Doha, Qatar.

La cita para que ruede el balón es a las 07:00 horas y si quieres ver el partido de manera gratuita sólo tienes que sintonizar el canal 9. O si lo prefieres, lo puedes seguir en señal por cable a través de TUDN y también en la plataforma de streaming ViX Premium.

Hay que señalar que el Mundial Sub-17 inició este lunes 3 de noviembre con varios partidos y algunas goleadas que enlistamos a continuación:

Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes

Sudáfrica 3-1 Bolivia

Senegal 0-0 Croacia

Túnez 6-1 Islas Fiyi

Nueva Caledonia 1-6 Portugal

Argentina 3-2 Bélgica

Japón 2-0 Marruecos

Qatar 0-1 Italia

Con información de N+

RGC



