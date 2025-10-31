Solo Tres Pacientes Siguen Hospitalizados Tras Explosión de Pipa En Puente de La Concordia

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que durante esta semana fueron dadas de alta dos personas más que permanecían hospitalizadas tras el accidente ocurrido en el Puente de La Concordia, Alcaldía Iztapalapa, donde se involucró una pipa de gas.

Actualmente, solo tres pacientes continúan hospitalizados. Las personas que recibieron el alta esta semana son García Corona Ubaldo, de 45 años, y Damián Molina Rodolfo, de 29 años. Ambos permanecían internados desde el momento del accidente.

Video: ¿Qué Ha Pasado A Un Mes de la Explosión de Una Pipa de Gas en el Puente de La Concordia?.

Una menor de edad, identificada como Jazlyn Azuleth, se encuentra hospitalizada en Galveston, Texas, donde ha mostrado una recuperación importante y continúa con su tratamiento especializado.

El accidente dejó un saldo inicial de 49 personas hospitalizadas. Con las altas recientes, la cifra de pacientes que continúan internados se ha reducido significativamente. El incidente también cobró la vida de 32 personas, según reportó la autoridad de salud capitalina.

La atención médica ha sido coordinada por el sector salud a través de un trabajo interinstitucional que involucró al IMSS-Bienestar, Sedena y Pemex. Las autoridades indicaron que se han unido esfuerzos para garantizar atención médica oportuna y de calidad a todas las personas afectadas.

La Secretaría de Salud Pública reiteró su compromiso de seguir trabajando con sensibilidad, responsabilidad y coordinación para que todas las personas afectadas cuenten con la atención médica, psicológica y social que requieran hasta lograr su total recuperación.

