Detienen a 13 Hombres Armados Luego de un Enfrentamiento en Sinaloa

Trece personas fueron detenidas en el poblado La Vuelta, Sinaloa, luego de un enfrentamiento con autoridades federales que realizaban labores de patrullaje en la zona. El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje de vigilancia terrestre cuando personal naval detectó un vehículo ocupado por personas que portaban armas. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los efectivos navales.

El personal naval respondió a la agresión según los protocolos de actuación establecidos. En su intento por evadir la captura, los individuos armados ingresaron a un domicilio en la localidad, donde finalmente fueron detenidos por las fuerzas del orden.

Durante la revisión del inmueble, las autoridades aseguraron un arsenal que incluía ocho armas largas, cinco armas cortas y un rifle. Además, se decomisaron 60 cargadores de diferentes calibres y 56 cartuchos útiles. El operativo también resultó en el aseguramiento de tres vehículos y ocho motocicletas.

Las trece personas detenidas fueron informadas de sus derechos legales y, junto con el material asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Será esta autoridad judicial quien determine la situación legal de los detenidos y quien integre la carpeta de investigación del caso.

