Cae ‘El Charro’, Líder del CJNG, en Aguascalientes: Aseguran Inmuebles donde Guardaban Armas

Fuerzas de seguridad federales detuvieron en Aguascalientes a Armando “N”, alias El Charro, jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en la entidad, informó el Gabinete de Seguridad hoy, 31 de octubre de 2025.

El sujeto fue detenido durante una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), en la que también capturaron a José Manuel “N” y José “N”.

De acuerdo con la información oficial, El Charro es considerado jefe regional, encargado de la distribución de droga al menudeo, extorsión, secuestros y homicidios para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hombres detenidos durante operativo en Aguascalientes (Armando "N" en la extrema izquierda). Foto: Gabinete de Seguridad

Aseguramiento de inmuebles

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que durante diversas investigaciones, los agentes identificaron dos inmuebles que eran utilizados como puntos de operación y resguardo de vehículos, armas de fuego y drogas.

Por ello, implementaron técnicas para recopilar datos de prueba suficientes con los que un Juez de Control otorgó los mandamientos para intervenirlos.

Al efectuar los mandamientos, las fuerzas de seguridad lograron la captura del líder criminal del CJNG y los otros dos hombres.

Generador de violencia

Armando “N”, José Manuel “N” y José “N” fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

“Armando “N” es considerado el jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en el estado de Aguascalientes, donde se le relaciona con distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios”, reiteró el Gabinete de Seguridad.

Agregó que con estas acciones, “las instituciones de seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad”.

