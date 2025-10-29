Golpe al Narco en Durango: Aseguran Tractocamión con Más de 13 Toneladas de Sustancias Químicas

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 29 de octubre de 2025, que el Gabinete de Seguridad dio un duro golpe al narcotráfico en Durango, con el aseguramiento de un tractocamión con más de 13 toneladas y más de 13,000 litros de sustancias y precursores químicos.

Por esta acción, ejecutada en una carretera de Durango, fue detenida una persona, apuntó el secretario García Harfuch, en sus redes sociales.

En un tramo carretero de Durango, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico en coordinación con el @GabSeguridadMX detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13,400 litros de sustancias químicas y precursores… pic.twitter.com/SwDpU7BiKu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 29, 2025

Detalles del operativo y aseguramiento

El operativo conjunto se llevó a cabo mediante un punto de inspección, seguridad y vigilancia sobre la Carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, específicamente a la altura del kilómetro 238+700, donde las autoridades ubicaron el tractocamión.

Durante la acción, el conductor del tractocamión fue arrestado y se le informaron sus derechos de ley.

El objetivo de la revisión fue evitar la comisión de algún delito.

Sustancias incautadas

Durante la inspección del vehículo, se identificaron diversos materiales con características de precursores químicos, los cuales fueron asegurados para evitar su uso en la fabricación de drogas sintéticas.

La cantidad total de material asegurado fue más de 13 toneladas y 13,400 litros, incluyendo:

7,500 kilos de acetona de plomo, en 300 costales

4,500 kilos de sosa

900 kilos de ácido tartárico, en 36 costales.

4,000 litros de etanol, en 20 tambos.

3,000 litros de químicos, entre otras sustancias líquidas.

100 kilos de una sustancia sólida color blanco.

Impacto y Compromiso

En un comunicado, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de fortalecer la vigilancia en las principales rutas del país, con el objetivo de inhibir el tráfico de sustancias químicas y prevenir su uso en la producción de drogas sintéticas, que afectan la salud y seguridad de la población.

El conductor, junto con todo lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación legal.

