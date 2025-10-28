García Harfuch Anuncia Acciones de Seguridad para Limoneros, tras Asesinato de Bernardo Bravo

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que hoy, 28 de octubre de 2025, se reunió con autoridades de Michoacán y limoneros de Apatzingán, luego del asesinato de Bernardo Bravo, líder del gremio; el funcionario detalló que se reforzarán las acciones de seguridad para evitar delitos como la extorsión y el cobro de piso.

Luego de la reunión, el secretario García Harfuch aseguró que “no quedará impune” el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán, ocurrido hace más de una semana; homicidio por el que hay dos personas detenidas.

En redes sociales, García Harfuch mencionó que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la reunión junto con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Ricardo Trevilla, para escuchar las inquietudes y fortalecer las acciones contra los delitos de extorsión y cobro de piso que sufren los limoneros de Apatzingán.

El secretario Harfuch también detalló que en el encuentro estuvo presente el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y otras autoridades del municipio de Apatzingán.

Refuerzan acciones de seguridad para limoneros de Apatzingán

Omar García Harfuch dio a conocer que se reforzarán las acciones conjuntas entre el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales de Michoacán, como la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública.

Además, se reforzarán las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector limonero “y detener a quienes amenacen la paz de Michoacán”.

En reunión de seguridad encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y García Harfuch, se acordó reforzar los operativos de seguridad de la región de Apatzingán en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional.

