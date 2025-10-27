Asesinan a Síndico de Penjamillo, Michoacán, Roberto Ramírez Zárate

Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, había acudido a Numarán a dejar a su hija con su expareja, y cuando regresaba a su casa la noche del domingo 26 de octubre 2025, fue atacado a balazos mientras transitaba por la carretera que conecta Numarán con la localidad de El Palmito, cerca de la ranchería La Angostura, de acuerdo con los primeros reportes.

Al respecto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que no existían reportes de amenazas contra el síndico municipal de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate.

La presidenta municipal nos informa que no tenían conocimiento de amenazas o alguna situación en el entorno del síndico municipal, pero la Fiscalía ya investiga el tema

En tanto, el fiscal del estado, Carlos Piña, indicó que en la administración actual no se les ha solicitado respaldo o algún tipo de protección.

Sobre el homicidio, hoy, la Fiscalía de Michoacán abrió una carpeta de investigación con relación al homicidio del síndico del municipio de Penjamillo.

Anoche, personal adscrito a la Fiscalía Regional de La Piedad se trasladó a la carretera que conduce de Numarán a la localidad de El Palmito, lugar donde fue localizado un vehículo de la marca Nissan, tipo sedán Tsuru, color guinda, en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Roberto Ramírez Zárate.

Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo, el cual presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego, además del vehículo antes referido.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de La Piedad, para que se le practique la necropsia de ley y continuar con los trabajos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

