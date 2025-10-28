Hay Bloqueos Hoy por Paro Nacional de Agricultores: Zonas Afectadas por Protestas de la UNTA

El Paro Nacional de Agricultores continúa este martes por segundo día consecutivo; en N+, te decimos donde siguen los bloqueos carreteros por las protestas de hoy, 28 de octubre de 2025, de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

El lunes, 27 de octubre de 2025, se reunieron líderes campesinos de Michoacán, Jalisco y Guanajuato con autoridades del Gobierno federal, entre ellos, Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en la Secretaría de Gobernación (Segob), en Ciudad de México. El motivo de la reunión fue atender la demanda por parte de los agricultores para obtener un precio de garantía del maíz de 7,200 pesos por tonelada.

por tonelada. Sin embargo, la reunión terminó sin acuerdos pues las autoridades ofrecieron un precio de garantía de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco.

por tonelada de maíz blanco. Mientras tanto, en varios estados de la República ya habían estallado lo bloqueos carreteros, principalmente en casetas de cobro, como protesta de los agricultores.

Video: Se Manifiestan Campesinos y Trabajadores Agrícolas; Exigen Precios Garantizados al Maíz

¿Dónde hay bloqueos de agricultores hoy?

Este martes, los bloqueos carreteros continúan en varios estados de la República mexicana, encabezados por campesinos de la UNTA; aquí te damos la lista de entidades con afectaciones viales por las manifestaciones de este martes.

Jalisco.

Michoacán.

Colima.

Guanajuato.

Guerrero.

Morelos.

Jalisco.

En Jalisco, siguen los bloqueos con tractores y camiones en varios puntos carreteros, entre ellos:

Carretera Guadalajara-Morelia, en Tlajomulco de Zúñiga.

Carretera Guadalajara-México, en la caseta de Ocotlán.

Carretera a Nogales, que conecta con Puerto Vallarta.

Carretera Guadalajara-Colima.

Carretera Atotonilco-La Barca.

Carretera Maravatío-Zapotlanejo.

Video: Agricultores Mantienen Bloqueos en Guadalajara, Jalisco

Guerrero.

En Guerrero, hay cierre a la circulación, en ambos sentidos, en la carretera federal Iguala-Taxco, a la altura de Puente Campuzano.

Morelos.

Productores campesinos cerraron la Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo, en el municipio de Temoac, en Morelos.

Michoacán.

En Michoacán, siguen los cierres de carreteras en los siguientes puntos:

Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta Panindícuaro, en el kilómetro 307+000.

Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de Zinapécuaro, en el kilómetro 202+200.

Guanajuato

En Guanajuato, continúan tomadas algunas carreteras en:

Carretera Querétaro-San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 62.

Colima

En Colima, agentes aduanales señalaron que habrá afectaciones en la logística marítima de miles de toneladas de mercancías por las protestas de la Unión de Transportistas.

Autopista Guadalajara-Colima.

Información en desarrollo…

Con información de N+.