¡Toma precauciones! Este martes 28 de octubre de 2025, cientos de maestros saldrán nuevamente a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para realizar una marcha para exigir atención a varias demandas.

Ante ello, aquí en N+ te informamos la ruta de la movilización, para que tomes previsiones y puedas evitar los bloqueos y afectaciones viales.

Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, miembros del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior se movilizarán en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes, alrededor de mil según las previsiones de la dependencia, partirán alrededor de las 06:00 horas de Palacio Nacional rumbo a la Cámara de Diputados.

La SSC además alertó que no se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración.

¿Qué demandan los docentes?

El Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior realizará a marcha como parte de la denominada “Jornada Nacional de Lucha”, para exigir lo siguiente:

Radicación de 2 mil millones de pesos para abatir el rezago en la educación media superior, a fin de dar continuidad a los procesos de homologación, recategorización y basificación del personal docente y administrativo. Así como también para cubrir el déficit presupuestal al cual se enfrentan año con año en cada uno de los subsistemas educativos, según dijeron.

Organizaciones en apoyo

Según la agenda de la SSC, en apoyo a esa movilización se sumarán varias organizaciones:

Federación Nacional de Sindicatos Académicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FENSACONALEP).

Confederación y Federación Nacional de Sindicatos de Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (FENSCECYTES).

Federación Mexicana de Sindicatos de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (FEMESCECYTE).

Frente Único Nacional de Trabajadores de Telebachillerato Comunitario (FUNTTBC).

Frente Único Nacional de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios (FUNTTC).

Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Estado de Oaxaca (SUTDEO).

Sindicato Representativo Democrático e Incluyente.

Federación de Sindicatos Unidos de Colegios de Bachilleres (FSUCB).

