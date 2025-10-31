Cierre de Gobierno en EUA Paraliza Operaciones en el Principal Aeropuerto de Nueva York

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York suspendió sus operaciones de manera temporal durante la jornada de este viernes 31 de octubre de 2025. La medida responde directamente a la escasez de personal en las instalaciones aeroportuarias.

La causa de esta falta de trabajadores se atribuye al cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, situación que ha impactado la disponibilidad de empleados necesarios para mantener las operaciones normales del aeropuerto.

El JFK es considerado uno de los principales aeropuertos del país y maneja un volumen significativo de tráfico aéreo tanto nacional como internacional. La suspensión temporal de sus actividades representa una interrupción importante en la conectividad aérea de la región metropolitana de Nueva York.

Hasta el momento no se especificó la duración exacta del cierre temporal, el número de vuelos afectados, la cantidad de pasajeros impactados, ni cuándo se reanudarían las operaciones normales. Tampoco se detalla qué categorías específicas de personal federal resultaron insuficientes para mantener el aeropuerto en funcionamiento.

