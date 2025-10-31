Investigan Posible Explotación Infantil luego de Rescate de Menores en Barco en Topolobampo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy 31 de octubre de 2025 que se investiga posible explotación infantil, luego del rescate de 27 menores de edad que iban en un barco en Topolobampo, Sinaloa.

El pasado jueves, autoridades de Sinaloa dieron a conocer el rescate de 28 personas que iban en una embarcación en Topolobampo, de las cuales 27 eran menores de edad.

Autoridades investigan posible explotación infantil

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el rescate de los 27 menores de edad y reveló que se investiga si se trata de explotación infantil.

Se está haciendo la investigación para saber exactamente a dónde iban a ir a trabajar y si hay un modelo de explotación infantil que tenga que ser investigado con mayor profundidad relacionado con trabajo laboral.

Sheinbaum Pardo confirmó que la mayoría de quienes viajaban en la embarcación eran menores de edad y "lo que dicen es que iban a trabajar, pero no son mayores de edad y se está haciendo la investigación, está detenido el adulto que los acompañaba".

La mandataria federal descartó que los menores de edad estuvieran en riesgo de caer en manos del narco y señaló que el caso "no tiene nada que ver con el crimen, es laboral, al menos que hubiera algo estos días, pero lo que informaron hoy en el gabinete es que son niños, adolescentes, de Chiapas que van a trabajar en el campo de Baja California Sur o Baja California".

