Si eres fan de Juan Gabriel, esta información te interesa, pues en la Ciudad de México (CDMX) se exhiben fotos inéditas del ‘Divo de Juárez’. Te decimos dónde ver la exposición del cantante.

Juan Gabriel sigue presente en el gusto del público y en la vida diaria de México, prueba de ello es que a 9 años de sus muerte, siguen saliendo a la luz canciones inéditas, como 'Nunca había amado así'.

El pasado 11 de julio de 2025, se estrenó esta canción inédita, escrita por Alberto Aguilera Valadez (nombre real de Juan Gabriel) y producida por Guillermo Hernández Galicia.

¿Dónde ver la exposición con fotos inéditas de Juan Gabriel?

Desde ayer, 30 de octubre, se exhiben fotos nunca antes vistas de Juan Gabriel, la exposición la puedes ver en:

El Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora.

Previamente, este material se presentó del 27 al 29 de octubre en la estación de Metro Bellas Artes.

El legado del Divo de Juárez

Hablar de Juan Gabriel es recordar a uno de los artistas más célebres e influyentes en la historia de México, y su impresionante legado es prueba de ello:

Compuso para más de 200 artistas.

Más de 30 millones de discos vendidos.

Acreedor de más de mil discos de oro, platino y multiplatino.

Presonalidad del Año de la Academia Latina de la Grabación en 2009.

12 Premios Billboard por categorías como Artista del Año, Hot Latin Track, Disco del Año, Dueto del Año y otros más.

Galardonado con el Premio Orgullosamente Latino por "Trayectoria Latina" en 2004.

Premios Ondas y MTV Music Award en 1999.

En 2006, el entonces rey de España, Juan Carlos I, lo reconoció con el Laurel de Oro y Excelencia Universal.

En Los Ángeles, Estados Unidos, existe un día dedicado a Juan Gabriel: 5 de octubre.

