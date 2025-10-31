Paro Nacional en el Poder Judicial Hoy: ¿Por Qué Van a Parar Actividades en Juzgados?

Los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) realizarán un paro nacional hoy, 31 de octubre de 2025. Te decimos por qué van a parar actividades en juzgados.

El paro nacional implica un cierre temporal efectivo en todas las sedes judiciales y administrativas bajo jurisdicción federal.

Sin embargo, habrá únicamente los servicios de guardia para casos estrictamente urgentes, conforme a los principios de protección a derechos fundamentales.

¿Por qué van a parar actividades en juzgados?

Se trata de trabajadores del Sindicato Nacional de Renovación que realizarán un paro nacional de labores hoy, denominado “brazos caídos”, debido a una serie de carencias operativas graves y el incumplimiento de obligaciones laborales por parte del Órgano de Administración Judicial, entre ellas:

Carencia de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales - tales como impresoras, hojas, papelería y el suministro del líquido vital (agua), servicio de comedores.

Sustitución de las plazas de los puestos que fueron desocupados por los funcionaros que fueron electos por voto popular.

El cese al despido masivo a servidores públicos, así como la falta de cumplimiento en el incremento salarial anual.

El pago del aumentó retroactivo correspondiente al mismo cuya entrega ha sido reiteradamente comprometida por el Órgano de Administración Judicial sin resultados a la fecha.

La madrugada de este viernes cerraron el edificio del Órgano de Administración Judicial antes Consejo de Judicatura, y los juzgados de San Lázaro. Denuncian que han sufrido despidos masivos, que no ha llegado su retroactivo salarial y que no tienen insumos para trabajar.

El sindicato reiteró su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones institucionales, pero subrayó que no es posible sostener la operación judicial sin condiciones materiales ni el reconocimiento justo al esfuerzo de las y los trabajadores que sostienen la impartición de justicia federal en el país.



