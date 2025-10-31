Paro Nacional en el Poder Judicial Hoy: ¿Por Qué Van a Parar Actividades en Juzgados?
Este viernes, 31 de octubre de 2025, habrá paro nacional en el Poder Judicial. Este es el motivo por el que van a parar actividades en juzgados
Los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) realizarán un paro nacional hoy, 31 de octubre de 2025. Te decimos por qué van a parar actividades en juzgados.
El paro nacional implica un cierre temporal efectivo en todas las sedes judiciales y administrativas bajo jurisdicción federal.
Sin embargo, habrá únicamente los servicios de guardia para casos estrictamente urgentes, conforme a los principios de protección a derechos fundamentales.
¿Por qué van a parar actividades en juzgados?
Se trata de trabajadores del Sindicato Nacional de Renovación que realizarán un paro nacional de labores hoy, denominado “brazos caídos”, debido a una serie de carencias operativas graves y el incumplimiento de obligaciones laborales por parte del Órgano de Administración Judicial, entre ellas:
- Carencia de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales - tales como impresoras, hojas, papelería y el suministro del líquido vital (agua), servicio de comedores.
- Sustitución de las plazas de los puestos que fueron desocupados por los funcionaros que fueron electos por voto popular.
- El cese al despido masivo a servidores públicos, así como la falta de cumplimiento en el incremento salarial anual.
- El pago del aumentó retroactivo correspondiente al mismo cuya entrega ha sido reiteradamente comprometida por el Órgano de Administración Judicial sin resultados a la fecha.
La madrugada de este viernes cerraron el edificio del Órgano de Administración Judicial antes Consejo de Judicatura, y los juzgados de San Lázaro. Denuncian que han sufrido despidos masivos, que no ha llegado su retroactivo salarial y que no tienen insumos para trabajar.
El sindicato reiteró su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones institucionales, pero subrayó que no es posible sostener la operación judicial sin condiciones materiales ni el reconocimiento justo al esfuerzo de las y los trabajadores que sostienen la impartición de justicia federal en el país.
