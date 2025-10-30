Detienen a Pareja de Extranjeros por Robo de Maletas con Relojes de Lujo en Reforma, CDMX
La pareja de colombianos fue detenida por su presunta participación en el robo de varias maletas con relojes de lujo, los cuales tienen un valor de casi un millón de pesos; así los atraparon
Una pareja de extranjeros fue detenida por su presunta participación en el robo de maletas con relojes de lujo valuados en 900 mil pesos en un hotel de Av. Paseo de la Reforma en la Ciudad de México; así los atraparon.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 55 años de edad y la mujer de 42 años fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.
Noticia relacionada: Casa de las Mercedes: Así Descubrieron Presuntas Irregularidades en Albergue de Menores en CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que los hechos delictivos ocurrieron el 16 de octubre cuando se reportó el robo de tres maletas que contenían relojes de alta gama con valor de casi un millón de pesos, ocurrido en el estacionamiento de un hotel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.
¿Cómo detuvieron a la pareja de extranjeros por robo de relojes de lujo?
Luego de diversos trabajos de investigación, los cuales se basaron en el análisis del sistema de videocámaras de seguridad de la capital del país, los policías detectaron la movilidad de un vehículo color gris.
Dicha unidad tenía las características y medios de identificación que coincidían con los mismos que fueron utilizados como “muro” en el robo. Por ello, en la esquina de la calzada Vallejo y la calle Mascagni, de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, le dieron alcance.
(Realizaron) Una revisión preventiva a los ocupantes, un hombre y una mujer, quienes dijeron ser ciudadanos colombianos
Durante la inspección les encontraron lo siguiente:
- 79 bolsitas de plástico con marihuana
- 62 bolsitas con crystal
- 10 cartuchos útiles
- 2 teléfonos celulares
Los sospechosos y lo asegurado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación del caso.
