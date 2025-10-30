'El Comandante' y Préstamos 'Gota a Gota': Las Claves en el Homicidio de B-King y Regio Clown

Las investigaciones de las autoridades sobre la muerte de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar “B‑King” y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos “Regio Clown” revelan que el caso estaría relacionado con los préstamos “gota a gota” y con la adquisición y venta de narcóticos colombianos, más redituables en eventos conocidos como “Sin Censura”.

Por ahora, la Fiscalía del Estado de México sigue indagando dónde y por qué fueron asesinados ambos hombres, al descartar que fueran privados de la vida en territorio mexiquense, aunque sus cuerpos fueron hallados ahí. Según dicha dependencia, los músicos colombianos murieron en una casa de Iztapalapa.

1. Contrataron a “B‑King” y “Regio Clown” en fiestas “Sin Censura”

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los dos jóvenes colombianos fueron contratados para actuar en diversos eventos privados conocidos como fiestas "Sin Censura", donde a los asistentes, que aseguran autoridades, son de alto poder adquisitivo, se les ofrece un tipo de cocaína colombiana de mayor costo conocida como “tutsi” y “coca Chanel”, que sería más redituable para los organizadores.

2. Mercedes-Benz, otra pieza clave en el homicidio de B-King y Regio Clown

Las autoridades mexiquenses han confirmado que los dos músicos colombianos B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz de Polanco hacia una supuesta reunión, pero fueron conducidos a una casa en Iztapalapa; sin embargo, el auto tomó otra dirección sin tenerse certeza de si seguían con vida.

Los implicados en el homicidio decidieron pintar los rines del Mercedes y ahí se halló ADN de las víctimas.

3. Préstamos “gota a gota”, ligados a muerte de B-King y Regio Clown

En las investigaciones de la muerte de B-King y Regio Clown hay una casa en Tepetlaoxtoc, en el Estado de México, identificada como un centro de operaciones de un grupo colombiano dedicado a las extorsiones gota a gota, y entre los 16 detenidos en el asesinato mencionan la relación laboral que habría entre los artistas asesinados y las fiestas "Sin Censura".

4. Los detenidos por el caso

Suman 16 personas detenidas por estar presuntamente implicadas con el grupo criminal que acabó con la vida de los músicos colombianos "B-King" y "Dj Regio Clown", cuyos cuerpos fueron localizados en Cocotitlán, Estado de México, el 17 de septiembre de 2025.

Entre ellos está Cristopher “N”, alias “ El Comandante ”, señalado por su presunta participación como coautor del doble homicidio.

”, señalado por su presunta participación como coautor del doble homicidio. Se presume que este sujeto engañó a las víctimas, ya que en realidad él sabía que serían trasladados a un lugar donde serían privados de la vida por órdenes de alias "El Pantera".

Las investigaciones señalan que sus muertes estarían vinculadas a adeudos relacionados con narcóticos; los músicos fueron contratados para participar en eventos en los que se comercializarían narcóticos.

