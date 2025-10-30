Detienen a "El Comandante", Presunto Homicida de Músicos Colombianos B-King y DJ Regio Clown

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer, este jueves 30 de octubre de 2025, la detención de Cristopher "N", “El Comandante”, a quien se le identificó como el presunto organizador del asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown. En tano indicó que "la muerte fue a consecuencia de hemorragia externa producida por lesiones cortantes y punzantes".

La detención ocurre luego de que el 22 de septiembre de 2025, los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, “B-King” y Jorge Luis Herrera Lemus , “DJ Regio Clown”, fueron hallados muertos en un predio de Cocotitlán , Estado de México.

, fueron hallados muertos en un predio de , Estado de México. Ambos ciudadanos colombianos habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, desde esa fecha, sus familiares ya no tuvieron contacto con ellos.

En un comunicado, la Fiscalía del Edomex informó que hay 16 personas detenidas por el caso de los colombianos, además, indicó que los músicos estaban relacionados con un ambiente de drogas.

Los actos de investigación realizados hasta este momento, vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”. Las investigaciones permiten relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión “gota a gota”, privación de la libertad y secuestro.

De los 16 detenidos, 10 son origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), por su intervención, ya sea como autores o partícipes en uno o varios ilícitos.

La fiscalía destacó que las víctimas no fueron privadas de la vida en la entidad:

Al continuar con la investigación y luego de un minucioso análisis de los indicios, se logró establecer que no existía correspondencia entre el sitio del hallazgo de los cuerpos con el lugar donde habrían sido privadas de la vida las víctimas

Así ocurrió el homicidio de los colombianos, salieron de Plaza Miyana, según la Fiscalía

También se identificó, a través de fuentes abiertas, la posible relación de un vehículo de la marca Mercedes Benz, color plata, con vidrios oscurecidos y sin placas de circulación, con la desaparición reportada por las autoridades de la Ciudad de México, ya que presuntamente, por la tarde del 16 de septiembre el vehículo fue abordado por las víctimas en plaza Miyana en la colonia Granada y posteriormente se dirigió a un punto en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México

Puntos clave de la investigación de la Fiscalía Edomex

B-King arribó a México el 11 de septiembre contratado por empresarios y promotores artísticos para participar con DJ Regio Clown en eventos denominados "Sin Censura", donde se comercializarían narcóticos Tusi y Coco Channel de procedencia colombiana.

arribó a México el 11 de septiembre contratado por empresarios y promotores artísticos para participar con DJ Regio Clown en eventos denominados "Sin Censura", donde se comercializarían de procedencia colombiana. Los espectáculos incluirían DJs, cantantes y shows de contenido erótico para invitados de elevado nivel adquisitivo.

para invitados de elevado nivel adquisitivo. Por instrucciones de Cristopher "N", "El Comandante" , un sujeto identificado como Mariano "N" fue asignado como chofer y asistente de las víctimas, acudiendo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a bordo de una camioneta Ford Expedition roja para recibir a B-King.

, un sujeto identificado como Mariano "N" fue asignado como chofer y asistente de las víctimas, acudiendo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a bordo de una camioneta Ford Expedition roja para recibir a B-King. El 14 de septiembre, ambas víctimas viajaron de un hotel en Polanco a un evento "Sin Censura" en una camioneta GAC GS8 verde conducida por El Comandante. Desde esa fecha, aprovechándose de la confianza de DJ Regio Clown, le hizo creer que establecerían negocios juntos previo acuerdo con "El Pantera" y "El Apá".

en una camioneta GAC GS8 verde conducida por El Comandante. Desde esa fecha, aprovechándose de la confianza de DJ Regio Clown, le hizo creer que establecerían negocios juntos previo acuerdo con "El Pantera" y "El Apá". El 16 de septiembre, El Comandante ordenó telefónicamente a Mariano "N" que por instrucciones de "El Apá" fuera a plaza Miyana por los colombianos y los llevara a la colonia Renovación en Iztapalapa.

que por instrucciones de "El Apá" fuera a por los colombianos y los llevara a la colonia Renovación en Iztapalapa. El 17 de septiembre , la secretaría de Seguridad estatal rescató a una mujer española privada de su libertad en un evento "Sin Censura" en el rancho Los Leones en Ixtapan de la Sal. La víctima refirió que al intentar retirarse fue amenazada en referencia a cuatro leones cautivos en el lugar. Siete personas fueron detenidas por este secuestro.

, la secretaría de Seguridad estatal rescató a una mujer española privada de su libertad en un evento en el rancho Los Leones en Ixtapan de la Sal. La víctima refirió que al intentar retirarse fue amenazada en referencia a cuatro leones cautivos en el lugar. Siete personas fueron detenidas por este secuestro. Estableció como hipótesis que el homicidio está relacionado con comercialización de narcóticos , adeudos de una de las víctimas con un grupo criminal y su relación personal con un sujeto identificado como alias "El Pantera"

, adeudos de una de las víctimas con un grupo criminal y su relación personal con un sujeto identificado como alias "El Pantera" Un testigo manifestó que "El Pantera" amenazó a los involucrados.

El análisis de indicios permitió establecer que el motivo principal fue el interés de "El Pantera" en eliminar a DJ Regio Clown por haber divulgado datos sobre su identidad y distribuir droga en eventos "Sin Censura" sin autorización.

La familia de los músicos colombianos

La hermana Stefania y su madre viajaron a México

Ese día domingo yo llegué a México y en el hotel, no sé cómo explicarte, uno tiene un sentimiento, una corazonada. Ese día le oramos mucho a Dios y le pedimos que nos diera revelación, que nos dijera dónde estaba

Así encontraron los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown

El día 17 de septiembre, las autoridades del Estado de México encontraron los cuerpos en Cocotitlán. A dos horas en auto de su última ubicación en la CDMX. La coincidencia entre los restos y la identidad de los músicos desaparecidos se hizo pública cinco días después, un día después que la hermana y madre de Byron llegaran a México.

Cuando llegamos al lugar, nos pareció muy raro porque había mucha gente alrededor de nosotros, como psicólogos y todo eso

Relató que ella y su madre tenían un mal presentimiento cuando las autoridades las llevaron a Cocotitlán, a pesar de que no tenían toda la información. Ya en el lugar, reconocieron el cuerpo del músico de 31 años.

El caso de B-King y Regio Clown se ha investigado como homicidio.

Colombianos desaparecidos en México

Entre las personas extranjeras desaparecidas de los últimos tres años, Colombia aparece en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas como el país de origen más frecuente, con 191 hombres y 77 mujeres con paradero desconocido en el país. El total histórico es de 449 personas colombianas desaparecidas en México. Según Yarima Merchán, coordinadora general de Migrante33, una organización que brinda acompañamiento a personas migrantes en México, con énfasis en personas colombianas radicadas en el país, explica.

A veces, cuando ocurren los delitos, sus familiares ni siquiera tienen claridad del estado de la república donde desapareció o cómo fue que su familiar llegó a ese lugar

Con información de N+

