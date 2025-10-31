Sheinbaum Destaca Reconocimiento de Canciller Español sobre “Injusticia” a Pueblos Originarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó este viernes 31 de octubre de 2025 el reconocimiento que hizo el canciller de España, José Manuel Albares Bueno, sobre la injusticia y dolor causados a los pueblos originarios mexicanos.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional comentó que es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar dicha injusticia y enfatizó que reconocer los agravios y lamentarlos “engrandece a los gobiernos y a los pueblos”.

“Enhorabuena por este primer paso del canciller del Gobierno español en el reconocimiento, particularmente en este año de la mujer indígena”.



Con información de N+.

