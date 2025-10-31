Audiencia de ‘El Comandante’: Así Va Proceso de Detenido por Muerte de B-King y DJ Regio Clown

Este viernes, 31 de octubre de 2025, inició la audiencia de vinculación a proceso de Cristopher 'N, alias ‘El Comandante’, implicado en el homicidio de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, 'B-King' y Jorge Luis Herrera Lemus, 'DJ Regio Clown, cuyos restos fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México (Edomex).

La audiencia se lleva a cabo ante un juez de control en los juzgados de Chalco, Estado de México (Edomex).

Según las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, Cristopher 'N', alias 'El Comandante', es coautor material del homicidio de los colombianos. Se presume que este sujeto engañó a las víctimas, ya que en realidad él sabía que serían trasladados a un lugar donde serían privados de la vida por órdenes de un sujeto apodado 'El Pantera'.

Las investigaciones señalan que sus muertes estarían vinculadas a adeudos relacionados con narcóticos; los músicos fueron contratados para participar en eventos en los que se comercializarían narcóticos.

Noticia relacionada: 'El Comandante' y Préstamos 'Gota a Gota': Las Claves en el Homicidio de B-King y Regio Clown.

Detenidos por el homicio de B-King y DJ Regio Clown

Hasta el momento, hay 16 personas detenidas por el caso de los músicos colombianos, además, la Fiscalía del Estado de México indicó que las víctimas estaban relacionados con un ambiente delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”. Además, las investigaciones permiten relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión “gota a gota”, privación de la libertad y secuestro.

De los 16 detenidos, 10 son de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), implicados en el caso, como autores o partícipes en uno o varios ilícitos.

La Fiscalía destacó que B-King y DJ Regio Clown no fueron privados de la vida en la entidad, habrían sido asesinados en una casa de Iztapalapa.

Al continuar con la investigación y luego de un minucioso análisis de los indicios, se logró establecer que no existía correspondencia entre el sitio del hallazgo de los cuerpos con el lugar donde habrían sido privadas de la vida las víctimas

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar