Eran Trabajadores de Maquila Familia Desaparecida en Reynosa; Fue en Represalia por un Ascenso

Los 4 integrantes de la familia, dos hombres, una mujer y una menor de edad, fueron reportados como desaparecidos el 30 de octubre. Un familiar acudió a la casa en la colonia Hacienda Las Fuentes, y la encontró en desorden y con las puertas entreabiertas.

Este miércoles 5 de noviembre 2025, se informó que unos cuerpos habían sido hallados en una fosa clandestina en la colonia Valle Soleado. El Colectivo Amor por los Desaparecidos confirmó que los cuerpos correspondían a la familia.

Esta noche, la Fiscalía de Tamaulipas informó avances de las investigaciones. Señaló que fueron hallados tres cuerpos sin vida en un camino de terracería a las afueras de la ciudad de Reynosa, los cuales ya están en en el Semefo para la elaboración de exámenes periciales para establecer la causa de muerte e identificación.

Sin embargo, indicó que existen elementos que permiten presuponer que corresponden a 3 de las personas buscadas, una mujer, un hombre y una menor de edad, al parecer hija de la pareja.

La familia eran trabajadores de una maquiladora. En tanto, todavía se busca a la cuarta víctima.

Hay dos personas detenidas relacionadas con los hechos.

¿Cuál es es el posible móvil de la desaparición de la familia?

Según la Fiscalía de Tamaulipas, los datos recabados al momento permiten establecer como principal línea de investigación que los presuntos responsables fueron contratados para privar de la libertad a una de las víctimas en represalia por haber obtenido el cargo de supervisor en su centro de trabajo.

En el desarrollo de dicha acción privaron de la libertad también a su familia para posteriormente privarlos de la vida

