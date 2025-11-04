Desaparece Familia Completa en Reynosa, Tamaulipas; Su Vivienda Estaba Saqueada

En Reynosa, Tamaulipas, una familia completa se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 30 de octubre. Se trata de Berenice Flores Flores, su esposo Heriberto González Santés, su hija Claudia Estefanía González Flores de 10 años de edad, y el sobrino de su cónyuge, Ángel Manuel González Valencia, quien vivía en el mismo domicilio.

De acuerdo con el reporte de sus familiares, el mismo jueves les llamaron a sus celulares pero nadie contestó. Ante esta situación, decidieron acudir a la vivienda y al llegar se percataron que había sido saqueada, por lo que, de inmediato reportaron la situación a las autoridades.

Raúl Flores Flores, hermano de Berenice, acudió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para continuar con el reporte del caso. Las autoridades le dijeron que llevarán a cabo la revisión de las cámaras de vigilancia que se encuentran en la zona, en busca de indicios que ayuden a determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a el o los presuntos responsables de la desaparición de esta familia completa.

Colectivo Buscando Tus Pasos inicia búsqueda de familia desaparecida en Reynosa

Este lunes 3 de noviembre, el Colectivo Buscando Tus Pasos inició la búsqueda por medio de rastreo de los cuatro integrantes de la familia González Flores. Además, lamentaron que la Alerta Amber no se haya activado por la desaparición de la menor de 10 años de edad, Claudia Estefanía, quien cuenta con una discapacidad.

Integrantes de este colectivo señalaron que llevan un año en espera de que el Gobierno de Tamaulipas autorice una célula de búsqueda regional para evitar tardanza en las búsquedas inmediatas. También han solicitado audiencia con autoridades locales sin que a la fecha atiendan su llamado.

