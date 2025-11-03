Rescatan a Persona Privada de la Libertad y Aseguran Armamento en Tamaulipas

Una persona privada de la libertad, de la cual no han dado a conocer su identidad de manera oficial, fue rescatada en un operativo coordinado de elementos de la Guardia Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en Ciudad Mier, en el estado de Tamaulipas, así lo informaron este lunes 3 de noviembre en sus cuentas oficiales.

Noticia relacionada: Ejército Mexicano Detiene a 15 Presuntos Delincuentes y Decomisa Armas en Tamaulipas

Como parte de este operativo en el que lograron rescatar a una persona privada de la libertad, las autoridades federales y estatales que trabajaron en conjunto, también llevaron a cabo el aseguramiento de vehículos, armamento y equipo táctico en la frontera de Tamaulipas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si lograron la detención de él o los presuntos responsables de la privación de la libertad de la víctima de identidad desconocida o si continuan en su búsqueda. Se espera que en la próximas horas den más detalles sobre este caso que se suma a los hechos de inseguridad en el estado.

Detienen a 15 presuntos delincuentes y decomisan armas en Tamaulipas

El pasado 30 de octubre, durante la implementación del "Operativo Frontera Norte”, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Estatal lograron la detención de 15 presuntos delincuentes en el municipio de Abasolo, en el estado de Tamaulipas.

Además, fueron asegurados 4 vehículos, 4 armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos y diversas dosis de droga. Estas acciones se llevaron a cabo como parte de los operativos de vigilancia y combate a la delincuencia que buscan reducir los delitos en Tamaulipas, con un trabajo en coordinado de las fuerzas federales y estatales.

Historias recomendadas:

SHH