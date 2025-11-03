Muere Motociclista Atropellado en Carretera Victoria-Matamoros, en Tamaulipas

Un accidente vial cobró la vida de un motociclista este lunes 3 de noviembre en la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del Ejido El Olivo, en el estado de Tamaulipas. El siniestro se registró cuando el conductor de la moto fue camioneta que se incorporó a la vía principal, luego de salir de un camino aledaño.

El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, quienes arribaron al sitio y confirmaron que la víctima, cuya identidad no fue revelada, falleció al recibir el impacto de la camioneta. El cuerpo quedó tendido sobre el pavimento de la carretera Victoria-Matamoros, sumando un motociclista más fallecido en Tamaulipas.

Ciudad Victoria ocupa el primer lugar en accidentes de moto en Tamaulipas

José Luis Arroyo Negrete, coordinador operativo de Tránsito Victoria, señaló que la Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, ocupa el primer lugar a nivel estatal sobre accidentes de motociclista y personas fallecidas. Dio a conocer que hasta el momento, han fallecido siete personas dentro de la zona urbana, mientras que siete más, incluido el accidente de estes lunes en la carretera Victoria-Matamoros, han ocurrido en tramos donde opera Tránsito Estatal.

Ante la falta de conciencia sobre los riesgos, desde hace varias semanas, Tránsito Victoria implementó el Operativo "Moto Segura" en diferentes horarios y zonas de la ciudad, con el objetivo de prevenir más tragedias aplicando las siguientes medidas:

Se retirarán las motocicletas donde viajen más de dos personas.

Quienes sean detectados por primera vez sin casco recibirán una amonestación, pero a los reincidentes se les quitará el vehículo.

Prohibición a menores de 12 años y bebés a bordo de las motocicletas.

