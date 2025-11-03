Mujer Cae Dentro de Tumba y se Lesiona en Panteón de Ciudad Victoria, Tamaulipas

La tarde del domingo 2 de noviembre durante las visitas a los fieles difuntos por la celebración del Día de Muertos, una mujer de aproximadamente 50 años de edad cayó dentro de una tumba de cerca de dos metros de profundidad en el Panteón del Refugio, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Testigos dieron aviso al número de emergencias, por lo que, de inmediato se movilizaron hasta el cementerio elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Victoria y Protección Civil de Tamaulipas, quienes llevaron a cabo las labores necesarias para rescatar a la mujer cayó dentro de la tumba.

Luego de sacar a la víctima de la tumba, paramédicos del Cuerpo de Bomberos le brindaron los primeros auxilios y fue trasladada en una ambulancia de Protección Civil de Tamaulipas a un hospital para recibir atención médica y ser evaluada por especialistas, debido a que presentaba indicios de una posible fractura en la pierna izquierda.

¿Cómo avanza el estado de salud de mujer que cayó en tumba del Panteón del Refugio?

Hasta el momento, las autoridades no han dado mayor información sobre el estado de salud actual de la mujer que cayó dentro de la tumba de aproximadamente 2 metros de profundidad en el Panteón del Refugio, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se espera que en próximas horas compartan más detalles sobre la posible fractura que sufrió en su pierna izquierda.

Para evitar este tipo de accidentes en las visitas a los panteones durante el Día de Muertos y el resto del año, las autoridades de Protección Civil emiten las siguientes recomendaciones:

Respetar acordonamientos de tumbas

No parase sobre las tumbas

No sentarse en las tumbas

No caminar sobre las tumbas

No meterse a las tumbas

