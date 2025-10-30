Inicio Tamaulipas Ejército Mexicano Detiene a 15 Presuntos Delincuentes y Decomisa Armas en Tamaulipas

Ejército Mexicano Detiene a 15 Presuntos Delincuentes y Decomisa Armas en Tamaulipas

Durante el operativo “Frontera Norte”, personal del Ejército Mexicano y la Guardia Estatal lograron la detención de 15 personas y el aseguramiento de armas, vehículos y drogas en Abasolo.

Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal detuvieron a 15 personas durante la implementación del "Operativo Frontera Norte" en el municipio de Abasolo, donde además se logró el aseguramiento de cuatro vehículos, cuatro armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos y diversas dosis de droga.

Las acciones se llevaron a cabo como parte de los operativos de vigilancia y combate a la delincuencia en el estado.

Operación Frontera Norte Busca Reducir Delitos en Tamaulipas

El despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad en las zonas rurales de Tamaulipas y reducir la incidencia de delitos relacionados con la portación de armas y narcotráfico.

Autoridades Detienen a 15 Presuntos Delincuentes en Tamaulipas | Foto: @SSPCMexico

