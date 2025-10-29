CBP Intercepta 160 Reptiles y Arácnidos Ocultos en Camioneta con Destino a México

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, interceptaron 163 ejemplares de reptiles y artrópodos, entre ellos serpientes, lagartijas, ranas y tarántulas, que eran transportados de manera oculta en un vehículo con destino a México a través del Puente Internacional Anzaldúas.

El decomiso ocurrió el 22 de octubre, cuando agentes de CBP que realizaban inspecciones de salida en una camioneta Toyota color plata detectaron contenedores ocultos con los animales dentro.

Hay Especies Exóticas Decomisadas por CBP

Entre las especies encontradas se encuentran pitones reales, camaleones, tortugas estrella de la India, tarántulas chilenas y ranas “Pacman”, además de varias serpientes exóticas como la Banana Blade Clown y la Ghost Aztec Jungle Boa.

Los agentes confiscaron el vehículo, mientras que el conductor fue detenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes iniciaron una investigación criminal. Los animales quedaron bajo resguardo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS) para su evaluación y manejo.

Las autoridades recordaron que la importación y exportación legal de fauna silvestre requiere de declaraciones oficiales, permisos y certificados veterinarios avalados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, además del cumplimiento de los requisitos del gobierno mexicano a través de SENASICA.

Asimismo, las operaciones deben respetar las normas del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que restringe y prohíbe el tráfico de especies en peligro de extinción.

