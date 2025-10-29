Más de 76 Mil Usuarios de CFE Afectados por el Frente Frío 11 en el Sur de Tamaulipas y Veracruz

La Comisión Federal de Electricidad informó que personal de la empresa trabaja de manera continua para restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas por el paso del Frente Frío No. 11, el cual provocó vientos de entre 50 y 70 km/h, con rachas que alcanzaron hasta los 100 km/h en el litoral de Tamaulipas.

Las condiciones meteorológicas adversas ocasionaron la interrupción del servicio eléctrico en las zonas Tampico, El Mante y Ciudad Victoria, dentro de la División Golfo Centro, afectando a 76,538 usuarios de los estados de Tamaulipas y Veracruz desde las primeras horas de este miércoles 29 de octubre de 2025.

Hasta el momento, se ha restablecido el servicio al 44%.

De acuerdo con el más reciente reporte de la CFE, con corte a las 11:00 horas, se ha logrado restablecer el servicio a 34,495 usuarios, lo que representa un avance del 44.4% en la recuperación del suministro.

En cuanto a la infraestructura afectada, se reportan 21 circuitos de media tensión, de los cuales 5 ya fueron restablecidos en su totalidad, 2 de forma parcial y 14 permanecen pendientes. Asimismo, de 10 ramales de media tensión dañados, 2 se encuentran restablecidos al 100%, 1 parcialmente, y 7 aún en proceso de atención.

Para atender las afectaciones, la CFE desplegó un operativo que incluye a 132 trabajadores electricistas, 29 grúas y 38 vehículos, con el objetivo de agilizar los trabajos y restablecer el suministro en su totalidad lo antes posible.

Autoridades Cierran el Puerto de Tampico por Ingreso del Frente Frío #11

