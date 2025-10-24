Conoce a Doña Edelia y Don Humberto Pareja de 80 Años y Estudian la Preparatoria en Matamoros
A sus más de 80 años, doña Edelia y don Humberto decidieron volver a las aulas del CETMAR 35 en Matamoros.
El Centro de Estudios Tecnológicos de Mar 35, CETMAR, se ubica en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Una institución educativa de nivel bachillerato tecnológico. Recientemente, abrió la opción de preparatoria abierta, con clases a distancia durante la semana y un día dedicado a clases presenciales.
Entre el grupo de estudiantes de preparatoria abierta no dejan de llamar la atención doña Edelia Martínez Rodríguez y don Humberto Noriega Farías, una pareja octogenaria. Originarios de Ciudad Mante, tuvieron dos hijas. El trabajo les ha llevado a vivir en varias partes, hasta su llegada a Matamoros en 1998.
Actualmente, ambos están retirados, pero decidieron invertir su tiempo en dar un paso más en sus vidas: terminar la preparatoria.
Estamos estudiando la preparatoria y deseamos para estar actualizados con el conocimiento con la ciencia porque ésta no se detiene, sigue progresando, sigue descubriendo nuevas verdades que antes no se conocían.
Humberto Noriega Farías, Estudia preparatoria.
Pues porque queremos dar el ejemplo a nuestros nietos, tengo cuatro nietos, para que ellos puedan seguir adelante, que no se estanquen, para que ellos puedan hacer una carrera.
Edelia Martínez Rodríguez, Estudia preparatoria.
Una vez terminada la preparatoria tienen planes. Seguir estudiando.
Me gustaría estudiar alguna carrera profesional como licenciatura, Leyes, Derecho, sí me gustaría estudiar
Humberto Noriega Farías, Estudia preparatoria.
Pues si Dios quiere y me permite yo mi intención es poder hacer, aunque sea un curso de veterinaria, para poder ayudar a todos los animalitos en la casa.
Edelia Martínez Rodríguez, Estudia preparatoria.
Y para la juventud, sus consejos: que aprovechen la oportunidad de estudiar.
Mi consejo es a los jóvenes es que no pierdan ni un minuto de su vida en distracciones, en juegos, que les distraigan de su estudio.
Humberto Noriega Farías, Estudia preparatoria.
También a ver si algunos jóvenes se motivan, porque cómo es posible que les paguen a ellos por estudiar cuando nosotros teníamos que ir a hacer mandados, limpiar casas, cuidar niños, para poder tener para un cuaderno, un lápiz.
Edelia Martínez Rodríguez, Estudia preparatoria.
Así, decidieron que cada día puede ser un día diferente...un tiempo para aprender...un tiempo para sentir la vida.
