Estudiantes del CETIS 71 en Reynosa Ganan Primer Lugar con 'Braille Care' en Chile

Tres estudiantes del CETIS 71 de la ciudad de Reynosa pusieron en alto a su ciudad, a Tamaulipas y a México, luego de ganar el primer lugar con su proyecto Braille Care esto en el concurso de ciencia escolar realizado en Chile.

Fue con el proyecto Braille Care mediante la implementación de un sistema de apoyo a personas con discapacidad visual a través de sonidos y comandos un oso de peluche llamado Braulio que Tapne, Jonathan y Estrella estudiantes del CETIS 71 del municipio de Reynosa lograron obtener el primer lugar en el Concurso Mundial Escolar de Ciencia y Tecnologías 2025, celebrado en días pasados en Chile.

Alumnos del CETIS 71 Viajaran a España en 2026

Jonathan es un estudiante con discapacidad visual para el este triunfo representa una esperanza para los menores que se encuentran en esta misma situación, Braulio como se llama el oso de peluche cuenta con un tablero con botones donde se pueden realizar diferentes combinaciones de las letras en braille el cual está acompañado con sonidos

Con esta distinción internacional lograron obtener la acreditación para asistir a una competencia científica en España que a realizarse en el mes de junio de 2026, donde buscarán de nueva cuenta poner en alto a Reynosa, Tamaulipas y México.

Con 'Braille Care' Alumnos del CETIS 71 de Reynosa Ganan Concurso en Chile

