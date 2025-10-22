Taxi del Terror Recorre Zonas de Tampico y Rinde Homenaje al Día de Muertos 2025

Al llegar la temporada de Xantolo y Noche de Brujas, las calles de Tampico vuelven a ver circular una peculiar unidad que rompe con la monotonía del transporte público: el conocido “Taxi del Terror”.

Este vehículo, cuyo operador decora temáticamente desde hace 5 años, se convierte en una atracción que arranca sonrisas y en esta ocasión conmueve. Este año, la decoración va más allá del simple terror y se convierte en un homenaje a sus seres queridos.

Taxi del Terror Rinde Homenaje al Día de Muertos 2025. Foto: N+

Noticia Relacionada: Darán Descuento en Licencias de Conducir en Feria Tamaulipas 2025

El frente del vehículo mantiene personajes icónicos de películas de terror y ambientación de Halloween. Es la parte trasera la que se roba la atención de los pasajeros, en donde está el altar presidido por once fotografías de familiares que ya han partido.

El “Taxi del Terror” no solo es una decoración llamativa, sino un espacio para recordar y celebrar la vida de quienes ya no están.

Conductor de Taxi se Disfraza de Miguel Hidalgo en Tampico

Hace apenas unas semanas este mismo conducto de taxi de plataforma se volvió viral en redes sociales luego de que tres jóvenes compartieran un video en el que, se observara cómo se presenta como Miguel Hidalgo durante la temporada de las Fiestas Patrias 2025.

En las imágenes se observa la llegada del vehículo al punto de abordaje. Los pasajeros, entre risas, se colocan sombreros y accesorios alusivos a la Independencia de México antes de iniciar el viaje, convirtiendo la escena en una experiencia totalmente festiva.

Lo más llamativo es el propio automóvil: pintado con los colores de la bandera, con una gran campana en el techo y hasta equipado con un dispositivo de internet satelital, lo que garantiza a los usuarios comodidad durante el trayecto.

Historias Recomendadas: